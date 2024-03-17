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Гранат: первый мяч за «Реал Сосьедад» поможет Захаряну раскрыться, очень рад за него!

Гранат: первый мяч за «Реал Сосьедад» поможет Захаряну раскрыться, очень рад за него!
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился эмоциями после дебютного гола российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна за испанскую команду.

«Безусловно, первый мяч Захаряна за «Реал Сосьедад» поможет Арсену раскрыться. Чувствуется доверие главного тренера команды, поэтому это точно придаст ему уверенности. Очень рад за него!

Я не думаю, что вызов в сборную России как-то отрицательно подействует на Захаряна. Арсен соскучился по ребятам из национальной команды, поэтому тут не вижу каких-либо трудностей», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Захарян забил свой дебютный гол в испанской Примере в матче 29-го тура с «Кадисом» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.

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