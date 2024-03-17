«Ювентус» добыл лишь одну победу в восьми последних матчах

В воскресенье, 17 марта, «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А — 0:0. Таким образом, туринская команда смогла добыть лишь одну победу в последних восьми матчах во всех турнирах.

В последний раз в официальном матче «Ювентус» побеждал 25 февраля. Это произошло в игре чемпионата Италии с «Фрозиноне» — 3:2. В остальных семи последних матчах туринцы не смогли обыграть такие команды, как «Эмполи» (1:1), «Интер» (0:1), «Удинезе» (0:1), «Верона» (2:2), «Наполи» (1:2), «Аталанта» (2:2) и «Дженоа» (0:0).

Свой следующий матч «Ювентус» проведёт в субботу, 30 марта. Команда Аллегри на выезде встретится с «Лацио» в рамках 30-го тура Серии А. Начало игры — в 20:00 мск.