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«Ювентус» добыл лишь одну победу в восьми последних матчах

«Ювентус» добыл лишь одну победу в восьми последних матчах
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В воскресенье, 17 марта, «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А — 0:0. Таким образом, туринская команда смогла добыть лишь одну победу в последних восьми матчах во всех турнирах.

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Дженоа
Генуя
Удаления: Влахович – 90+3' / нет

В последний раз в официальном матче «Ювентус» побеждал 25 февраля. Это произошло в игре чемпионата Италии с «Фрозиноне» — 3:2. В остальных семи последних матчах туринцы не смогли обыграть такие команды, как «Эмполи» (1:1), «Интер» (0:1), «Удинезе» (0:1), «Верона» (2:2), «Наполи» (1:2), «Аталанта» (2:2) и «Дженоа» (0:0).

Свой следующий матч «Ювентус» проведёт в субботу, 30 марта. Команда Аллегри на выезде встретится с «Лацио» в рамках 30-го тура Серии А. Начало игры — в 20:00 мск.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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