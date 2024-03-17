Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терёхин: забитый гол за «Реал Сосьедад» — большой плюс для Захаряна, всё идёт правильно

Терёхин: забитый гол за «Реал Сосьедад» — большой плюс для Захаряна, всё идёт правильно
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Олег Терёхин прокомментировал дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». 15 марта в матче Примеры Захарян помог своей команде обыграть «Кадис» со счётом 2:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Конечно, забитый гол за «Реал Сосьедад» – это большой плюс для Захаряна. Он ещё парень молодой, но все от него ждут, что он приехал в Испанию и будет всех там разрывать. Нет, конечно. Надо потихонечку освоиться, выучить язык, всё у него идёт правильно. Он забил и теперь в хорошем настроении приедет в сборную России, адаптация пройдёт лучше. За это спасибо тренеру «Реала Сосьедад», который очень доверяет Захаряну», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Александр Точилин прокомментировал первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android