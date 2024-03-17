Терёхин: забитый гол за «Реал Сосьедад» — большой плюс для Захаряна, всё идёт правильно

Футбольный эксперт Олег Терёхин прокомментировал дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». 15 марта в матче Примеры Захарян помог своей команде обыграть «Кадис» со счётом 2:0.

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«Конечно, забитый гол за «Реал Сосьедад» – это большой плюс для Захаряна. Он ещё парень молодой, но все от него ждут, что он приехал в Испанию и будет всех там разрывать. Нет, конечно. Надо потихонечку освоиться, выучить язык, всё у него идёт правильно. Он забил и теперь в хорошем настроении приедет в сборную России, адаптация пройдёт лучше. За это спасибо тренеру «Реала Сосьедад», который очень доверяет Захаряну», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.