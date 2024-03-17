Александр Точилин прокомментировал первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад»

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин отреагировал на дебютный мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад». Арсен поразил ворота „Кадиса“ (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

«Будем верить, что после забитого мяча Захарян раскроется, ведь он сбросил психологический груз. Это должно сказаться на его результативных действиях. Тренер «Реала Сосьедад» ему доверяет, Арсен выходит в старте или на замену. Поэтому этот мяч был в первую очередь барьером для Захаряна, который он перешагнул. Будем надеться, что в этом плане будет проще.

Я думаю, для всех игроков, которые вызываются в сборную России, это престижно. Сейчас наша сборная в особых крупных турнирах не участвует, но для Арсена вызов пойдёт на пользу, потому что ему надо переключиться от давления. Он приедет в Россию, окунётся в другую атмосферу, это, наверное, как-то психологически положительно скажется», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.