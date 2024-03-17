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Александр Точилин прокомментировал первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад»

Александр Точилин прокомментировал первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад»
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин отреагировал на дебютный мяч российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад». Арсен поразил ворота „Кадиса“ (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    

«Будем верить, что после забитого мяча Захарян раскроется, ведь он сбросил психологический груз. Это должно сказаться на его результативных действиях. Тренер «Реала Сосьедад» ему доверяет, Арсен выходит в старте или на замену. Поэтому этот мяч был в первую очередь барьером для Захаряна, который он перешагнул. Будем надеться, что в этом плане будет проще.

Я думаю, для всех игроков, которые вызываются в сборную России, это престижно. Сейчас наша сборная в особых крупных турнирах не участвует, но для Арсена вызов пойдёт на пользу, потому что ему надо переключиться от давления. Он приедет в Россию, окунётся в другую атмосферу, это, наверное, как-то психологически положительно скажется», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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