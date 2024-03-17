Защитник сборной Волков: импонирует, что Карпин всегда говорит правду об уровне футболиста

Фланговый защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков высказался о работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Напомним, молодой игрок обороны получил уже свой третий вызов на учебно-тренировочные сборы.

«Для меня Карпин — очень честный человек. Не сказал бы, что он строгий тренер. Он требует от игроков максимума. Лично мне импонирует, что он всегда говорит правду как есть, что ты из себя можешь представить на футбольном поле на сегодняшний день.

Сейчас у нас было первое собрание. После анализа антропометрических данных было общение, в каком мы сейчас состоянии, форме. Тренерский штаб показывал, у кого какой должен быть процент жира, идеальный вес. Так что обсуждаем эти вопросы», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».