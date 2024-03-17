Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Волков: для меня поездка в сборную — возможность переключиться от дел «Краснодара»

Сергей Волков: для меня поездка в сборную — возможность переключиться от дел «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Фланговый защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, как отнёсся к вызову в сборную России на мартовские товарищеские матчи. Напомним, молодой игрок обороны получил уже свой третий вызов на учебно-тренировочные сборы.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Помогает ли поездка в сборную переключиться от клубных дел? Для меня в большей степени — да. Тут совсем другие требования, задачи. Мы сейчас не участвуем в больших международных соревнованиях, здесь нет такого давления, как в чемпионате, потому что играем только товарищеские матчи. Пытаемся наигрывать то, что будет полезно в будущем», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Материалы по теме
Защитник сборной Волков: импонирует, что Карпин всегда говорит правду об уровне футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android