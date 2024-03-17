Сергей Волков: для меня поездка в сборную — возможность переключиться от дел «Краснодара»

Фланговый защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, как отнёсся к вызову в сборную России на мартовские товарищеские матчи. Напомним, молодой игрок обороны получил уже свой третий вызов на учебно-тренировочные сборы.

«Помогает ли поездка в сборную переключиться от клубных дел? Для меня в большей степени — да. Тут совсем другие требования, задачи. Мы сейчас не участвуем в больших международных соревнованиях, здесь нет такого давления, как в чемпионате, потому что играем только товарищеские матчи. Пытаемся наигрывать то, что будет полезно в будущем», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.