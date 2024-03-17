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Быстров: Захарян должен действовать активнее, если хочет играть в старте «Реала Сосьедад»

Быстров: Захарян должен действовать активнее, если хочет играть в старте «Реала Сосьедад»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о перспективах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в составе испанской команды.

«Всё зависит только от Захаряна. Ни от тренера, ни от кого-либо другого — только от Арсена. То, что пока у него не складывается карьера — это факт. То, что он забил первый мяч за «Реал Сосьедад» — молодец! Я смотрел матч. Захарян может действовать активнее и должен действовать активнее, если он хочет играть в стартовом составе «Реала Сосьедад».

И как минимум Арсен должен сейчас себя в сборной проявлять как один из лидеров. Сможет или нет — посмотрим», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, хавбек поразил ворота «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

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