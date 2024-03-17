«Аякс» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон
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«Аякс» пропустил два мяча в матче 26-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой». Таким образом, амстердамцы повторили клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон, сообщает Opta.
Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Спарта
Роттердам
Окончен
2 : 2
Аякс
Амстердам
1:0 Версейрен – 28' 2:0 Версейрен – 47' 2:1 Акпом – 65' 2:2 Бергвейн – 88'
Удаления: нет / Каплан – 90+4'
«Аякс» пропустил уже 72 гола в этом сезоне во всех турнирах, только в сезоне-1958/1959 они пропустили так же много мячей в течение одного сезона. При этом идёт только 26-й тур в чемпионате Нидерландов. Всего же «Аякс» сыграл 39 матчей в этом сезоне (пропускают по 1,8 гола за матч).
На данный момент «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Амстердамцы набрали 40 очков после 25 туров. Отставание команды от лидирующего ПСВ — 29 очков. В прошлом сезоне «Аякс» финишировал на третьей строчке.
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