«Аякс» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон

«Аякс» пропустил два мяча в матче 26-го тура чемпионата Нидерландов со «Спартой». Таким образом, амстердамцы повторили клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон, сообщает Opta.

«Аякс» пропустил уже 72 гола в этом сезоне во всех турнирах, только в сезоне-1958/1959 они пропустили так же много мячей в течение одного сезона. При этом идёт только 26-й тур в чемпионате Нидерландов. Всего же «Аякс» сыграл 39 матчей в этом сезоне (пропускают по 1,8 гола за матч).

На данный момент «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Амстердамцы набрали 40 очков после 25 туров. Отставание команды от лидирующего ПСВ — 29 очков. В прошлом сезоне «Аякс» финишировал на третьей строчке.