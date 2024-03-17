Люк Уилкшир: верю в «Динамо», деньги и «Газпром» не гарантируют чемпионство

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В футболе деньги и «Газпром» не гарантируют тебе чемпионство. Да, они дают тебе определённое преимущество, но команда, тренерский штаб соперника доказывают всё на поле. Я верю, что чемпионство «Динамо» возможно. У них получился отличный старт второй части чемпионата, не считая результата с «Зенитом» (0:2), пока всё идёт фантастически. Впереди много матчей, но всё возможно», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 40 очков после 20 туров. Следом за петербуржцами располагаются «Краснодар» (39) и московское «Динамо» (38).