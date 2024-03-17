Канчельскис: после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет лучше

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о дебютном мяче российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Напомним, хавбек поразил ворота «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

«Первый забитый мяч должен раскрепостить Арсена. Он перестанет думать об этом и больше сосредоточится на своей игре. Конечно, сложно перестроиться с РПЛ на Ла Лигу, поэтому на дебютный гол у Захаряна ушло так много времени.

Самое главное, что ему дают играть. В возрасте Арсена игровая практика — это самое важное. Думаю, после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.