Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет лучше

Канчельскис: после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о дебютном мяче российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Напомним, хавбек поразил ворота «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    

«Первый забитый мяч должен раскрепостить Арсена. Он перестанет думать об этом и больше сосредоточится на своей игре. Конечно, сложно перестроиться с РПЛ на Ла Лигу, поэтому на дебютный гол у Захаряна ушло так много времени.

Самое главное, что ему дают играть. В возрасте Арсена игровая практика — это самое важное. Думаю, после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет ещё лучше», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
«Ждём продолжения!» Пименов — о дебютном мяче Захаряна за «Реал Сосьедад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android