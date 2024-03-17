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Усман Дембеле пропустит матч «ПСЖ» с «Монпелье» — Footmercato

Усман Дембеле пропустит матч «ПСЖ» с «Монпелье» — Footmercato
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле пропустит матч 26-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» по причине повреждения барабанной перепонки. Об этом сообщает Footmercato.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монпелье
Монпелье
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж

По информации источника, за несколько часов до матча стало известно, что игрок сборной Франции страдает от повреждения барабанной перепонки, поэтому футболисту была вызвана скорая помощь для оценки его состояния здоровья.

Тренерский штаб Луиса Энрике решил обойтись без услуг 26-летнего нападающего в ближайшем матче парижан с «Монпелье». Ожидается, что новая информация появится в ближайшие часы. Можно предположить, что его присутствие на сборе национальной команды Франции также будет поставлено под сомнение.

После 25 сыгранных матчей Лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место, имея в своём активе 56 очков.

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