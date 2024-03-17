«Ливерпуль» проиграл впервые за 10 матчей

В воскресенье, 17 марта, «Ливерпуль» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» в драматичной игре 1/4 финала Кубка Англии — 3:4. Таким образом, прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия мерсисайдцев.
В последний раз в официальном матче «Ливерпуль» проигрывал 4 февраля. Это произошло в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» — 1:3. В последующих девяти матчах во всех турнирах «красные» обыгрывали такие команды, как «Бёрнли» (3:1), «Брентфорд» (4:1), «Лутон» (4:1), «Челси» (1:0), «Саутгемптон» (3:0), «Ноттингем» (1:0) и пражскую «Спарту» (5:1, 6:1). Также подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 31 марта. Команда Клоппа в родных стенах встретится с «Брайтоном» в рамках 30-го тура АПЛ. Начало игры — в 16:00 мск.
- 17 марта 2024
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