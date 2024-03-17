Гендиректор «Интера»: мы продлим контракт с Лаутаро до конца нынешнего сезона

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном продлении контракта с аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом.

«Мы наверняка заключим новый контракт с Лаутаро Мартинесом к концу сезона. Отношения с ним и его агентом фантастические, и мы видим только один выход: Лаутаро продлит контракт и останется здесь, в «Интере», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении шести лет (с 2018 года). В нынешнем сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.