«Первые 35 минут были лучшими в сезоне». Тен Хаг — о матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру своей команды в драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), который длился 120 минут.
«Я думаю, что первые 35 минут были лучшими в нашем сезоне.
Мы действительно были там, действовали как команда. Но потом между линиями появляются пробелы, а ты не можешь допустить этого против «Ливерпуля». Тогда они переигрывают тебя, и после перерыва всё продолжается.
Нам пришлось измениться. Мы пошли на риск, вышли один на один, и игроки были замечательными — менталитет, отношение были такими замечательными. У них была твёрдая вера в победу в этой игре. Мы пошли на это, и у нас это получилось», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
В 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити».
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