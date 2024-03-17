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«Первые 35 минут были лучшими в сезоне». Тен Хаг — о матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии

«Первые 35 минут были лучшими в сезоне». Тен Хаг — о матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру своей команды в драматичном матче 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3), который длился 120 минут.

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 3
ДВ
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Мактоминей – 10'     1:1 Мак Аллистер – 44'     1:2 Салах – 45+2'     2:2 Антони – 87'     2:3 Эллиотт – 105'     3:3 Рашфорд – 112'     4:3 Диалло – 120+1'    
Удаления: Диалло – 120+2' / нет

«Я думаю, что первые 35 минут были лучшими в нашем сезоне.

Мы действительно были там, действовали как команда. Но потом между линиями появляются пробелы, а ты не можешь допустить этого против «Ливерпуля». Тогда они переигрывают тебя, и после перерыва всё продолжается.

Нам пришлось измениться. Мы пошли на риск, вышли один на один, и игроки были замечательными — менталитет, отношение были такими замечательными. У них была твёрдая вера в победу в этой игре. Мы пошли на это, и у нас это получилось», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

В 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ковентри Сити».

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