«Арсенал» не хочет отпускать Салиба в сборную Франции для участия в ОИ-2024

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба может пропустить олимпийский турнир по футболу, который пройдёт в Париже предстоящим летом, сообщает 90min.

По информации источника, главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри рассчитывает на игрока обороны «канониров» и однозначно внесёт его в заявку своей команды на турнир. Однако боссы «Арсенала» не заинтересованы в участии своего футболиста на ОИ-2024. Руководство лондонцев обеспокоено тем фактом, что сроки проведения турнира совпадают со стартом нового сезона английской Премьер-лиги.

Отмечается, что олимпийский турнир по футболу не признан ФИФА, а значит, «Арсенал» имеет законные основания отказать Федерации футбола Франции в вызове Салиба.

Салиба выступает за «Арсенал» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.