Мурад Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев составил символическую сборную команды.

«Матвей Сафонов, Евгений Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Хуниор Алонсо, Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Эдуард Сперцян, Виктор Классон, Павел Мамаев, Фёдор Смолов. Главный тренер? Я», — сказал Мусаев в видео, опубликованном в телеграм-канале Коммент.Шоу.

14 марта Мурад Мусаев официально вернулся в «Краснодар», подписав контракт с «быками» до конца текущего сезона.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.