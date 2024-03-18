Экс-тренер «Спартака» Тедеско оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 и прогресс сборной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, ранее работавший в московском «Спартаке» поделился мнением о шансах Украины и других сборных выйти на Евро-2024.

«Сборные Израиля, Исландии, Боснии и Герцоговины и Украины – кого из них я считаю главным претендентом на место в заветной четвёрке? Затрудняюсь ответить на этот вопрос – ведь на кону каждая из этих команд имеет участие в европейском первенстве, а это гордость и престиж для любой сборной. Естественно, что в такой ситуации каждая из них будет преподаваться в этих поединках максимально. И здесь уже многое будет зависеть от настроения, мотивации и готовности команд.

Однако, по моему мнению, из этой четвёрки претендентов наиболее реальные шансы пробиться на Евро в Германию имеет всё-таки сборная Украины. И не только потому, что на бумаге её состав выглядит несколько лучше. За последние 2–3 года в составе этой сборной появилась целая группа молодых талантливых футболистов, нашедших своё место в очень серьезных клубах Европы, где они стали не простыми статистами, а лидерами и авторитетами, о которых говорит вся футбольная Европа. Когда скелет твоей сборной составляют игроки, выступающие в пятёрке сильнейших чемпионатов континента, это уже серьёзный и весомый аргумент.

Но для меня важен и другой момент – стиль игры команды, её футбольная философия и приоритеты. Футбол, в который сегодня играет сборная Украины – это современный, модернизованный, европейский уровень. Это дух времени. Возможно, у украинцев не всегда и не всё получается, но эта команда на правильном пути, а потому есть и логичный прогресс, который мы наблюдаем в её игре в последние годы», – цитирует Тедеско «Команда №1».

Напомним, если Украина выйдет на Евро-2024, то команда попадёт в группу к Бельгии, Румынии и Словакии.

Матч против Боснии и Герцеговины в отборе Евро-2024 состоится 21 марта. Победитель встретится с Израилем или Исландией.