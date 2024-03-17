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Президент Франции предложит России прекратить огонь на Украине на время Олимпиады-2024

Президент Франции предложит России прекратить огонь на Украине на время Олимпиады-2024
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире единого украинского телемарафона заявил, что предложит России установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр – 2024 в Париже.

«Спортивные инстанции решили, что Россия как государство не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях», — сказал Макрон, говоря об участии россиян в ОИ.

Далее украинская журналистка уточнила у Макрона, потребует ли он у России прекращение действий СВО на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», — ответил ей Макрон.

Летний Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в нейтральном статусе, который несёт за собой некоторый список требований, в том числе осуждение СВО.

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