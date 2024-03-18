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Салах стал первым игроком в истории футбола по интересному показателю

В воскресенье, 17 марта, «Ливерпуль» на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» в драматичной игре 1/4 финала Кубка Англии — 3:4. Среди прочих, голом в составе гостей отметился египетский нападающий Мохамед Салах.

Таким образом, Салах поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в пятом подряд матче с этим клубом. Никому ранее в истории футбола не покорялось подобное достижение, сообщает статистический портал Squawka на своей странице в Х (ранее Twitter).

Напомним, после этого матча прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия мерсисайдцев. В последний раз в официальном матче «Ливерпуль» проигрывал 4 февраля. Это произошло в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» — 1:3.

В текущем сезоне АПЛ в активе Салаха 15 голов и 9 голевых передач в 22 матчах за клуб.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной