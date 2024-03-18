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Тренер «Интер Майами» высказался о том, почему оставил Суареса в запасе в матче МЛС

Тренер «Интер Майами» высказался о том, почему оставил Суареса в запасе в матче МЛС
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал выход с замены уругвайского форварда Луиса Суареса в середине второго тайма в матче МЛС с «Ди-Си Юнайтед» (3:1).

США - Major League Soccer . МЛС
16 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Интер Майами
Майами
1:0 Страуд – 14'     1:1 Кампана – 24'     1:2 Суарес – 72'     1:3 Суарес – 85'    
Удаления: Сантуш – 90' / нет

«Суарес провёл практически все 90 минут в предыдущей игре с «Нэшвиллом» и понял, что сегодня есть хорошая возможность отдохнуть. Мы говорили, что у него будет всего полчаса, и это определило ход его игры. Постарайтесь заставить игрока внести свой вклад не конкретно тогда, когда он играет все 90 минут, а когда он играет меньше, и Луис Суарес потрясающе сделал это сегодня», – приводит слова Мартино Mundo Deportivo.

Напомним, уругвайский форвард «Интер Майами» остался на скамейке запасных в игре МЛС с «Ди-Си Юнайтед», но, выйдя на поле во втором тайме, смог перевернуть ход встречи. Сначала на 72-й минуте Суарес сделал счёт 2:1 в пользу своей команды. А на 85-й минуте 37-летний нападающий оформил дубль.

В текущем сезоне уругвайский форвард провёл за клуб семь матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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