Виталий Дьяков: для Захаряна сыграть за сборную России в кайф

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о вызове в сборную России полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Большинство игроков уезжают в свои сборные, тем более «Реал Сосьедад» — это немаленький клуб, он играл в Лиге чемпионов и сейчас борется за еврокубки. Именно поэтому многие игроки уезжают в национальные команды. Для Захаряна вызов в главную команду страны, пускай без официальных игр, очень важен. Правильно принимать такие вызовы. Тем более игры у сборной России не с каким-то пятисортными национальными командами, как Куба, а с хорошими соперниками. Поэтому выйти и поиграть за сборную – это в кайф», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что российский полузащитник впервые был вызван в сборную России по футболу после переезда в Испанию.

Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

В четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе игры будут проведены на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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