Левандовски: у «Барселоны» огромный потенциал и отличные молодые игроки

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе сине-гранатовых над «Атлетико» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Мы провели хороший матч, я рад, что забил и сделал две голевые передачи. Но, полагаю, было бы лучше, если бы в нашей игре присутствовала большая лёгкость. Мы хотим сделать шаг вперёд, мы должны побеждать и играть лучше. Мы знаем, какую игру способны показать, у нас огромный потенциал, отличные и молодые игроки», — приводит слова Левандовского испанское интернет-издание Marca.

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После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице.