Левандовски: у «Барселоны» огромный потенциал и отличные молодые игроки
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о победе сине-гранатовых над «Атлетико» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
«Мы провели хороший матч, я рад, что забил и сделал две голевые передачи. Но, полагаю, было бы лучше, если бы в нашей игре присутствовала большая лёгкость. Мы хотим сделать шаг вперёд, мы должны побеждать и играть лучше. Мы знаем, какую игру способны показать, у нас огромный потенциал, отличные и молодые игроки», — приводит слова Левандовского испанское интернет-издание Marca.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице.
Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38' 0:2 Левандовски – 47' 0:3 Лопес Мартин – 65'
Удаления: Молина – 90+2' / нет
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