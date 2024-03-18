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«Барселона» прервала 25-матчевую беспроигрышную серию «Атлетико» дома в Ла Лиге

«Барселона» прервала 25-матчевую беспроигрышную серию «Атлетико» дома в Ла Лиге
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В матче 29-го тура испанской Примеры встретились мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

Таким образом прервалась домашняя 25-матчевая беспроигрышная серия «матрасников» в Ла Лиге.

Напомним, гости вышли вперёд на 38-й минуте. В их составе забил Жоау Феликс. На 47-й минуте каталонцы удвоили преимущество. На сей раз забил Роберт Левандовски. На 65-й минуте Фермин Лопес довёл дело до разгрома.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. В рамках 1/4 финала Лиги чемпионом «Барселона» сыграет с «ПСЖ».

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