Футболист «Милана» Чуквезе: тот, кто играет на моей позиции, очень хорошо справляется

Вингер «Милана» Самуэль Чуквезе рассказал о том, как для него сложилась прошедшая часть сезона, а также поделился эмоциями от забитого гола в матче 29-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (3:1).

«Это было нелегко, тот, кто играет на моей позиции, очень хорошо справляется и много забивает (смеётся). Тренер не может оставить его на скамейке запасных. Я продолжаю упорно работать, и неважно, что я мало играю, сегодняшний гол очень важен для моей уверенности. Я должен продолжать быть сконцентрированным и нацеленным на будущее.

Мой гол? Я очень рад сегодняшнему дню, я долго ждал этого момента. Первые месяцы были нелёгкими, но я продолжаю упорно работать. Очень важно побеждать, я хочу продолжать забивать, чтобы помочь своей команде. Я очень рад за команду, я должен продолжать усердно работать, потому что они взяли меня, чтобы забивать голы. Я доверяю тренеру и его планам на меня, я просто должен оставаться сосредоточенным и продолжать упорно работать», — приводит слова Чуквезе Milan News.