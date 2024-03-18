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Хусаинов: когда Игнашевич пригласил Ткаченко в «Балтику», написал Серёге: «Молодец»

Хусаинов: когда Игнашевич пригласил Ткаченко в «Балтику», написал Серёге: «Молодец»
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал о дружбе с Леонидом Ткаченко.

Фото: Из личного архива

«Мы ещё в спортроте в Калининграде сошлись. Армейская дружба не продаётся. До последнего времени созванивались, общались, поздравляли друг друга.

Когда узнал, что Игнашевич пригласил его советником в «Балтику», был очень тронут. И Серёге отписал: «Молодец». Ответил: «А как по-другому? Он же столько сделал для клуба». Знаю, что в Питере года три-четыре назад ему сделали операцию. В последнее время Лёне уже тяжело было — на выездные матчи не ездил. Прошлым летом набирал ему: если надо помочь — обращайся, не стесняйся. А он: «Серёнь, ничего не надо». Проклятая онкология», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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