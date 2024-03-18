Жоау Феликс: я не должен восприниматься фанатами «Атлетико» как плохой парень

Португальский нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико» в начале нынешнего сезона, поделился переживаниями об отношении болельщиков «матрасников» к его персоне.

«Болельщики «Атлетико» не знают о том, что произошло здесь за то время, что я тут нахожусь. Болельщики не знают, что произошло внутри клуба («Барселоны»), я понимаю их, но я не должен восприниматься как плохой парень. Даже с игроками «Атлетико» у меня очень хорошие отношения», — приводит слова Феликса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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В текущем сезоне португальский нападающий провёл за «Барселону» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.