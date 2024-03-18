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Жоау Феликс повторил рекорд Лионеля Месси в матчах с «Атлетико»

Жоау Феликс повторил рекорд Лионеля Месси в матчах с «Атлетико»
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Португальский нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико» в начале нынешнего сезона, стал вторым игроком, который забил гол в обоих матчах с «матрасниками» в рамках одного сезона испанской Ла Лиги.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

«Барселона» разгромно обыграла «Атлетико» в гостевом матче 29-го тура испанской Ла Лиги со счётом 3:0. Первый гол в игре забил португалец Жоау Феликс, который также отметился единственным мячом в матчах между этими командами в первом круге.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Отметим, что первым футболистом, который забивал в обоих матчах с «Атлетико», был аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси в сезоне-2019/2020. Аргентинец забил победный мяч в первом круге в Мадриде (1:0), а также точно пробил с пенальти в игре второго круга в столице Каталонии (2:2).

В текущем сезоне португальский нападающий провёл за «Барселону» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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