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АПЛ выступила с заявлением относительно поведения болельщиков на матче «МЮ» — «Ливерпуль»

АПЛ выступила с заявлением относительно поведения болельщиков на матче «МЮ» — «Ливерпуль»
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Английская Премьер-лига решительно осудила поведение болельщиков, присутствовавших на матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» и скандировавших непристойные выражения о погибших в результате футбольных трагедий людей.

«В нашей игре нет места оскорблениям футбольных трагедий. Мы решительно осуждаем такое поведение, виновные будут привлечены к ответственности. Премьер-лига, Футбольная ассоциация и английская футбольная лига призывают болельщиков выражать поддержку позитивными способами, чтобы матчи были безопасными и приятными», — гласит сообщение АПЛ в социальной сети X (ранее Twitter).

В английской прессе отмечалось, что по ходу игры 1/4 финала Кубка Англии болельщики скандировали «убийцы» и «всегда жертвы». Полиция Большого Манчестера произвела арест нескольких лиц в связи с этим инцидентом.

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