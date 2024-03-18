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Ачерби исключили из сборной Италии из-за возможного расистского высказывания

Ачерби исключили из сборной Италии из-за возможного расистского высказывания
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Защитник «Интера» Франческо Ачерби исключён из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста «Наполи» Жуана Жесуса. Об этом сообщает Sky Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

В марте сборная Италии сыграет с национальными командами Венесуэлы и Эквадора. «Интер» встречался с «Наполи» в матче 29-го тура Серии А накануне, 17 марта. Во время игры между Ачерби и Жесусом произошла стычка, в ходе которой, как сообщалось, Франческо оскорбил Жуана по расовому признаку.

«Нерадзурри» после 29 туров чемпионата Италии нынешнего сезона располагаются на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Милан» на 14 очков. «Наполи» занимает седьмое место.

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