«Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче 29-го тура Серии А

Сегодня, 18 марта, завершился матч 29-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна. Итоговый результат — 1:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте счёт в матче открыл защитник «Интера» Маттео Дармиан. Ему ассистировал защитник Алессандро Бастони. На 82-й минуте защитник «Наполи» Жесус сравнял счёт в матче.

После 29 туров чемпионата Италии «Интер» набрал 79 очков и занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Серии А «Наполи» заработал 45 очков и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 14-го тура итальянской Серии А. В той игре миланская команда разгромила «Наполи» со счётом 3:0. Также команды играли между собой в финале Суперкубка Италии, где «Интер» также одержал победу (1:0).