Первый тренер-иностранец в РПЛ: матч с братской Россией — большое испытание для Сербии

Сербский тренер, ранее возглавлявший «Уралан», Борис Буняк высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии.

«У Сербии будет большое испытание со сборной России. Может быть, и проверка новой тактики, с которой мы будем выступать в Германии на чемпионате Европы, но это будет видно уже скоро. Важно, чтобы все игроки были здоровы и готовы, а ещё важнее, чтобы они были в форме, поэтому я ожидаю блестящего матча Сербии с братской Россией. У нас в команде есть замечательные личности, заслуживающие всяческого уважения. Например, тренер, который ведёт нас от успеха к успеху, поэтому есть все предпосылки для отличного матча», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.