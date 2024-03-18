Владимир Быстров: Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначении на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Он знает команду, знает правила клуба. Его два раза выгоняли? Не выгоняли, а отправляли в отставку. Это разные вещи. Выгоняли — это когда пинком под зад и закрыли дверь. А здесь просто отправили в отставку и сказали: «Приходите завтра», и все довольны», — приводит слова Быстрова издание «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» объявил о подписании краткосрочного соглашения с Мусаевым 13 марта. Российский специалист заключил с краснодарским клубом контракт до конца нынешнего сезона. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах». 10 января 2023 года специалист завершил обучение по программе «PRO-УЕФА». На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.