Бернарду Силва: думал играть в регби, но посмотрел в зеркало и понял, что лучше не надо

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва рассказал, какой вид спорта его привлекал до того, как он стал заниматься футболом.

«Я думал о том, чтобы играть в регби, но потом посмотрел в зеркало и понял, что лучше этого не делать», – приводит слова Силвы Sicnoticias.

Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время португалец выиграл с командой 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Силва провёл за «горожан» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.