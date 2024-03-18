Дешам прокомментировал состояние Гризманна

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал состояние игроков национальной команды и рассказал о проблемах нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Сейчас проводятся обследования. Завтра нужно будет подвести итоги, у некоторых игроков есть небольшие проблемы. Сегодня и завтра утром мы примем меры. У Антуана Гризманна проблемы с лодыжкой», – приводит слова Дешама журналист Фабрис Хокинс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 23 марта сборная Франции проведёт товарищеский матч с национальной командой Германии. Через несколько дней, 26 марта, подопечные Дидье Дешама встретятся с Чили.

Антуан Гризманн в этом сезоне провёл 38 матчей, в которых забил 19 мячей и записал на свой счёт семь голевых передач.