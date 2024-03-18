Силкин: «Динамо» сложно бороться за первое место РПЛ, но можно и нужно

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал шансы клуба в борьбе за первое место в Российской Премьер-Лиге.

«Последнюю игру с «Зенитом» неудачно сыграли, теперь с нетерпением жду следующие матчи «Динамо». Хочется посмотреть, как команда сможет пережить это поражение. Ведь все серии рано или поздно заканчиваются.

Бороться за первое место сложно, но можно и нужно. При всех делах, «Зенит» сейчас покупает любых игроков. Во всех клубах в один период многие игроки покидали команды, а у сине-бело-голубых ушёл только Малком. Где тепло, там всегда хороший состав. По составу «Зенит» явно самый сильный. А «Динамо», наоборот, сейчас не хватает опытных футболистов. На поле такие игроки умеют контролировать ход игры. Где-то подсказать могут, где-то – свой опыт проявить. Это влияет на надёжность команды, которая уже создаёт ту самую стабильность», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, 13 марта «Зенит» обыграл «Динамо» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 2:0, обеспечив себе выход в 1/2 финала турнира. В РПЛ московский клуб занимает третью строчку с 38 очками в 20 играх, петербуржцы возглавляют таблицу с 40 очками при аналогичном количестве встреч.