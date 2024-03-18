Первый тренер-иностранец в РПЛ: футбол в России ущемлён санкциями, но качества не отнимешь

Сербский тренер, ранее возглавлявший «Уралан», Борис Буняк в преддверии товарищеского матча Россия — Сербия сравнил уровень футбола в этих странах.

«Я с нетерпением жду каждого приглашения из России. Футбол – неисчерпаемый источник тем, а матч сборных России и Сербии – особенно приятный мотив для рассказа. Я думаю, что российский футбол сейчас ущемлён из-за различных запретов и санкций, но качества у тебя никто не отнимет. У Сербии тоже был подобный опыт, нас даже отстранили от чемпионата Европы, на который мы квалифицировались в Дании в 1992 году. Возможно, преимущество сборной Сербии заключается в регулярной конкуренции наших футболистов в своих клубах, а также в успешных квалификациях на чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии. В Катаре нам не удалось подтвердить свои силы, но для нас это станет опытом к чемпионату Европы», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.