«Химки» неожиданно проиграли «Нефтехимику» в 23-м туре Первой лиги

Закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Химки» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Сельдяков. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Нефтехимика».

На 26-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гсстей Максим Петров. На 31-й минуте Данил Липовой удвоил преимущество «Нефтехимика». Максим Шоркин на 55-й минуте довёл дело до разгрома.

Химчане усилиями Александра Руденко на 73-й минуте сократили отставание в счёте. Но на большее их не хватило.

После 23 туров Первой лиги «Химки» набрали 42 очка и занимают первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Нефтехимик» заработал 33 очка и расположился на восьмой строчке.