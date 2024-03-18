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«Химки» неожиданно проиграли «Нефтехимику» в 23-м туре Первой лиги

«Химки» неожиданно проиграли «Нефтехимику» в 23-м туре Первой лиги
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Закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Химки» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Сельдяков. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Нефтехимика».

Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Петров – 26'     0:2 Липовой – 31'     0:3 Шоркин – 55'     1:3 Руденко – 73'    

На 26-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гсстей Максим Петров. На 31-й минуте Данил Липовой удвоил преимущество «Нефтехимика». Максим Шоркин на 55-й минуте довёл дело до разгрома.

Химчане усилиями Александра Руденко на 73-й минуте сократили отставание в счёте. Но на большее их не хватило.

После 23 туров Первой лиги «Химки» набрали 42 очка и занимают первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Нефтехимик» заработал 33 очка и расположился на восьмой строчке.

Таблица Первой лиги
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