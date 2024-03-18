Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес пропустит мартовские матчи сборной Уругвая

Центральный нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес не примет участия в мартовском товарищеском матче сборной Уругвая из-за повреждения, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, южноамериканцы встретятся с Басконией в субботу, 23 марта. Также подопечные Марсело Бьелсы сразятся с Кот-д'Ивуаром во вторник, 26 марта.

Отмечается, что Нуньес не получил серьёзную травму, однако тренерский штаб «Ливерпуля» решил перестраховаться и попросил представителей сборной Уругвая не включать нападающего в заявку.

Нуньес выступает за «Ливерпуль» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за мерсисайдцев 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.