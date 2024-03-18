Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс не поедет в сборную Бразилии из-за травмы

Центральный защитник «Арсенала » Габриэл Магальянс не примет участия в мартовских товарищеских матчах сборной Бразилии из-за повреждения, сообщает пресс-служба «селесао». Напомним, южноамериканцы встретятся с Англией в субботу, 23 марта. Также подопечные Жуниора Доривала сразятся с Испанией во вторник, 26 марта. Габриэла заменит в составе сборной Бразилии центральный защитник «Ювентуса» Бремер.

Магальянс выступает за «Арсенал» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.