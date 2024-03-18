Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс не поедет в сборную Бразилии из-за травмы

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс не поедет в сборную Бразилии из-за травмы
Комментарии

Центральный защитник «Арсенала » Габриэл Магальянс не примет участия в мартовских товарищеских матчах сборной Бразилии из-за повреждения, сообщает пресс-служба «селесао». Напомним, южноамериканцы встретятся с Англией в субботу, 23 марта. Также подопечные Жуниора Доривала сразятся с Испанией во вторник, 26 марта. Габриэла заменит в составе сборной Бразилии центральный защитник «Ювентуса» Бремер.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Магальянс выступает за «Арсенал» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» не хочет отпускать Салиба в сборную Франции для участия в ОИ-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android