Защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс не поедет в сборную Бразилии из-за травмы
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Центральный защитник «Арсенала » Габриэл Магальянс не примет участия в мартовских товарищеских матчах сборной Бразилии из-за повреждения, сообщает пресс-служба «селесао». Напомним, южноамериканцы встретятся с Англией в субботу, 23 марта. Также подопечные Жуниора Доривала сразятся с Испанией во вторник, 26 марта. Габриэла заменит в составе сборной Бразилии центральный защитник «Ювентуса» Бремер.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Магальянс выступает за «Арсенал» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
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