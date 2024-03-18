Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Олссон отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию

Экс-игрок «Краснодара» Олссон отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию после редкого заболевания мозга. Об этом информирует пресс-служба «Мидтьюлланна».

Футболист потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был переведён в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Отмечается, что сегодня его перевели в нейроцентр города Хаммель (Дания). Спортсмен пока не восстановил двигательные и речевые функции. На его реабилитацию уйдёт несколько месяцев.

Напомним, Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. На счету игрока 47 матчей за сборную Швеции. За «Мидтьюлланн» Кристоффер играет с лета 2023 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года.

Материалы по теме
Стал известен диагноз экс-игрока «Краснодара» Олссона, находящегося в реанимации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android