Экс-игрок «Краснодара» Олссон отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон отключён от аппарата ИВЛ и начал реабилитацию после редкого заболевания мозга. Об этом информирует пресс-служба «Мидтьюлланна».

Футболист потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был переведён в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Отмечается, что сегодня его перевели в нейроцентр города Хаммель (Дания). Спортсмен пока не восстановил двигательные и речевые функции. На его реабилитацию уйдёт несколько месяцев.

Напомним, Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. На счету игрока 47 матчей за сборную Швеции. За «Мидтьюлланн» Кристоффер играет с лета 2023 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2026 года.