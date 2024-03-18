Самурай Антони, злой Клопп и 53 удара. ХиТ#177

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, «Рома»!
00:46 — Тен Хаг и Клопп зарубились между собой, а мы зарубились из-за них
32:27 — «Сити» уверенно укатал «Ньюкасл», но мы критикуем и Холанда, и Доку
40:35 — Аномальная статистика «Баварии», повреждение Кейна и компанейский Гнабри
55:04 — План «Интера», проблемы «Наполи» и скандал с Ачерби
01:05:56 — Левандовски вернулся в футбол, а Феликс — в Мадрид
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Кирилл интересуется, сколько игроков «Реала» могут создать момент тривелой в стиле Модрича
Гриша на примере «Челси» прослеживает изъяны в подходе «кто заработал пенальти, тот и бьёт»
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