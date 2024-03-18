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Сперцян: успел ли уже снова пообщаться с Мусаевым? Я всегда поддерживал с ним связь

Сперцян: успел ли уже снова пообщаться с Мусаевым? Я всегда поддерживал с ним связь
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера южан, а также высказался о назначении Мурада Мусаева на должность рулевого команды. Мусаев ранее возглавлял «быков» с 2018 по 2021 год.

«Успел ли как-то попрощаться с Владимиром Ивичем? Нет, после игры не успел. На следующий день я уже улетел в сборную. Но я с ним созвонился. Как восприняли новость о его отставке? Не буду это комментировать. Успел ли уже снова пообщаться с Мурадом Мусаевым? Мы знакомы с Мурадом Олеговичем с академии. Он один из моих первых тренеров. Я всегда поддерживал с ним связь», – приводит слова Сперцяна Metaratings.

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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