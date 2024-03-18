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Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «КАМАЗу» в матче Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» на выезде уступило «КАМАЗу» в матче Первой лиги
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В понедельник, 18 марта, прошёл матч 23-го тура Мелбет Первой лиги между «КАМАЗом» и махачкалинским «Динамо». Игру принимал стадион «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Победу со счётом 2:1 одержал «КАМАЗ».

Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу хавбека Дмитрия Стародуба. Спустя семь минут полузащитник гостей Никита Глушков восстановил равенство в счёте. Однако гол Даниила Родина на 69-й минуте принёс «КАМАЗу» победу — 2:1.

После 23 проведённых встреч «Динамо» Махачкала располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 40 очков. «КАМАЗ» занимает 10-е место. Команда из Набережных Челнов набрала 29 очков.

В следующем матче внутреннего первенства махачкалинское «Динамо» сыграет в родных стенах с лидирующими «Химками», «КАМАЗ» встретится с «Енисеем» на домашней арене.

Россия - Мелбет Первая лига . 23-й тур
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Стародуб – 36'     1:1 Глушков – 43'     2:1 Родин – 69'    
Календарь Первой лиги - 2023/2024
Турнирная таблица Первой лиги - 2023/2024
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