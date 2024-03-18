RMC Sport: Гендузи заменит Гризманна в составе сборной Франции

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи заменит нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в сборной Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее стало известно, что Гризманн не сможет сыграть в мартовских матчах национальной команды. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил о проблемах нападающего, связанных с травмой лодыжки.

В этом сезоне Маттео Гендузи провёл 41 матч за итальянский «Лацио». Полузащитник забил три мяча и записал на свой счет столько же голевых передач. Впервые Гендузи был вызван в сборную Францию в 2019 году, тогда он заменил травмированного Поля Погба.

Напомним, 23 марта национальная команда Франции проведёт товарищеский матч со сборной Германии. 26 марта подопечные Дидье Дешама встретятся с игроками Чили.