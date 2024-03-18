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Гризманн не сыграет в товарищеских матчах сборной Франции с Германией и Чили — Хокинс

Гризманн не сыграет в товарищеских матчах сборной Франции с Германией и Чили — Хокинс
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн пропустит мартовские матчи сборной Франции. Об этом сообщил журналист Фабрис Хокинс в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Завершится его невероятная серия из 84 матчей за сборную Франции», – прокомментировал ситуацию журналист.

Ранее главный тренер национальной команды Франции Дидье Дешам рассказал, что у Гризманна появились определённые проблемы с лодыжкой.

В этом сезоне Антуан Гризманн провёл 38 матчей за «Атлетико» Мадрид, в которых забил 19 мячей и записал на свой счёт семь голевых передач.

Сборная Франции проведёт товарищеский матч с национальной командой Германии 23 марта. Через несколько дней, 26 марта, подопечные Дидье Дешама встретятся с игроками Чили.

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