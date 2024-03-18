Сразу пять топ-клубов интересуются вингером ПСВ Бакайоко

Вингер ПСВ и сборной Бельгии Жоан Бакайоко может сменить клубную прописку в предстоящее летнее транферное окно. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах атакующего игрока заинтересованы такие топ-клубы, как «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Представители данных команд готовят своё предложение для руководства ПСВ. Отмечается, что боссы команды из Эйндховена оценивают своего футболиста в € 50-60 млн.

Бакайоко находится в системе ПСВ с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.