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«Боруссия» Дортмунд определилась со стоимостью Дониэлла Малена

«Боруссия» Дортмунд определилась со стоимостью Дониэлла Малена
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален намерен покинуть немецкий клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляют такие гранды английской Премьер-лиги, как «Арсенал» и «Ливерпуль». Руководство «шмелей» оценивает своего форварда в € 40-50 млн.

Мален выступает за «Боруссию» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нидерландец провёл за «шмелей» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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