Колосков — о вызове Захаряна в сборную России: Миранчук тоже забивает по праздникам

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями о вызове полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в состав национальной команды России на мартовский сбор.

«Действия и решения главного тренера сборной комментировать трудно. Всё-таки он вызывает тех футболистов, которые ему нужны для достижения необходимых результатов. Да и Захарян в целом игрок, который постоянно находится в обойме национальной команды. Не вижу ничего страшного, что он забил свой первый гол только сейчас. У нас Миранчук тоже не в каждом матче забивает, а только по большим праздникам. Результативность — не главный критерий для попадания в итоговый состав сборной. Карпин принимает решения, за которые он в ответе. Раз футболиста вызвали, значит, он нужен. У меня в целом нет каких-либо удивлений, почему, например, этого игрока вызвали на матчи с Сербией и Парагваем, а другого — нет. Посмотрим, кто и как себя покажет в самих встречах», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0). До этого россиянин провёл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, Арсен Захарян – воспитанник московского «Динамо». До лета 2023 года он выступал за бело-голубых. В прошлом году полузащитник сборной России перебрался в «Реал Сосьедад». С клубом из Испании Захарян подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года.

В четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».