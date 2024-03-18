Широков: Захаряну пока тяжело в Испании, ему надо адаптироваться

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал дебютный гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».
«Молодец, забил. Пока идёт первый гол, надо адаптироваться. Тяжело пока, парень молодой. Плюс футбол специфический — много контроля, ему больше подходит более скоростной футбол. Надо привыкать», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.