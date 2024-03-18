Широков: Захаряну пока тяжело в Испании, ему надо адаптироваться

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал дебютный гол полузащитника сборной России Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

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«Молодец, забил. Пока идёт первый гол, надо адаптироваться. Тяжело пока, парень молодой. Плюс футбол специфический — много контроля, ему больше подходит более скоростной футбол. Надо привыкать», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, в пятницу, 15 марта, Арсен Захарян забил свой первый гол за «Реал Сосьедад» во встрече 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (2:0). До этого российский футболист провёл 30 матчей за баскскую команду во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.