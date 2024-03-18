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Тотти: Де Росси доказывает, что он отличный тренер. Надеюсь, «Рома» пройдёт «Милан» в ЛЕ

Тотти: Де Росси доказывает, что он отличный тренер. Надеюсь, «Рома» пройдёт «Милан» в ЛЕ
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Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о работе главного тренера римлян Даниэле Де Росси. После прихода в итальянский клуб в январе этого года специалист руководил командой на протяжении 14 матчей во всех турнирах. «Джаллоросси» одержали 10 побед, два раза сыграли вничью и дважды уступили.

«Не ожидал, что Даниэле с ходу так хорошо себя проявит, но очень рассчитывал на это. Он доказывает, что является отличным тренером. Надеюсь, так будет и дальше. Работать в «Роме» непросто, и он продемонстрировал свои лучшие качества. Даниэле отлично знает город, болельщиков, клуб. Он способен объединить всё это, чтобы игроки выступали с максимальным спокойствием и уверенностью в собственных силах.

Игра с «Миланом» в Лиге Европы? У этой команды дела идут хорошо, но противостояние получится замечательным. Надеюсь, «Рома» пройдёт в следующую стадию турнира. Это уже не тот «Милан», которым команда была когда-то», — приводит слова Тотти Sport Mediaset.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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