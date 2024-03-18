Тотти: Де Росси доказывает, что он отличный тренер. Надеюсь, «Рома» пройдёт «Милан» в ЛЕ

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о работе главного тренера римлян Даниэле Де Росси. После прихода в итальянский клуб в январе этого года специалист руководил командой на протяжении 14 матчей во всех турнирах. «Джаллоросси» одержали 10 побед, два раза сыграли вничью и дважды уступили.

«Не ожидал, что Даниэле с ходу так хорошо себя проявит, но очень рассчитывал на это. Он доказывает, что является отличным тренером. Надеюсь, так будет и дальше. Работать в «Роме» непросто, и он продемонстрировал свои лучшие качества. Даниэле отлично знает город, болельщиков, клуб. Он способен объединить всё это, чтобы игроки выступали с максимальным спокойствием и уверенностью в собственных силах.

Игра с «Миланом» в Лиге Европы? У этой команды дела идут хорошо, но противостояние получится замечательным. Надеюсь, «Рома» пройдёт в следующую стадию турнира. Это уже не тот «Милан», которым команда была когда-то», — приводит слова Тотти Sport Mediaset.